Официальный анонс мощных ПК - ASRock DeskMini GTX/RX

2 марта 2018, 10:45

ASRock «отметилась» анонсом своих новых настольных компактных ПК - DeskMini GTX/RX.



Новинки работают под управлением процессоров Intel Coffee Lake. Максимум на что можно рассчитывать - Intel Core 8-го поколения LGA1151 с максимальны значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт.

Компьютеры обладают графикой GTX 1060, GTX 1080 и RX 580 – на выбор пользователя.По требованию заказчика, его ПК может быть укомплектован двумя модулями оперативной памяти SO-DIMM DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2666/2400/2133 суммарным объёмом до 32 Гбайт. Кроме того, предусмотрены места для установки двух носителей SATA 3.0, а также трех M.2.Среди прочего оснащения отмечается сетевой контроллер Gigabit Ethernet, кодек Realtek ALC233, порты USB 3.1 Gen1 Type-A и USB 3.1 Gen1 Type-C, интерфейсы HDMI (х2), DisplayPort и Mini DisplayPort, четыре разъёма USB 3.0 и пр.Сроки релиза и стоимость пока не приводится.