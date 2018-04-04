ASRock выходит на рынок компьютерной графики с видеокартами Phantom Gaming

4 апреля 2018, 11:45

Компания ASRock выходит на рынок видеокарт, представив серию Phantom Gaming - мощные видеокарты на базе AMD RadeonTM RX500 серии, в том числе Phantom Gaming X Radeon RX580 8G, Radeon RX570 8G, Phantom Gaming Radeon RX560 4G/2G и Radeon RX550 4G/2G.



Серия ASRock Phantom Gaming отличается элегантным дизайном и гибкостью для требовательных пользователей, обеспечивая при этом удобство управления и, конечно, выдающийся уровень производительности. Компания ASRock никогда не идет на компромисс в качестве продукции или производительности, и эти новые продукты отличаются удивительными возможностями, а также содержат лучшие комплектующие, чтобы они могли соответствовать ожиданиям каждого.



Видеокарты из этой серии отличаются наличием таких особенностей, как двойной вентилятор на подшипниках, установленный на сложном увеличенном алюминиевом теплоотводе с медной базой и системой трубок, что способствует оптимальному охлаждению. Вместе эти технологии обеспечивают повышенную производительность, более высокую частоту кадров и гарантируют длительную надежность продукта.



Эти новые видеокарты будут выпускаться на базе чипов Radeon серии RX 500, которые отличаются сочетанием исключительной игровой производительности, высоких частот, и улучшенной архитектурой AMD “Polaris” 2-го поколения. Чипы Radeon серии RX 500 были разработаны специально для обновления систем, помогая геймерам, которые привязаны к старым компьютерам с унаследованными технологиями, когда они не могут наслаждаться оптимальным геймплеем в современных играх или использовать новейшие дисплейные технологии.

“ASRock - лидер отрасли, сразу несколько материнских плат для продуктов AMD от этой компании продаются на рынке и являются лучшими. И мы с радостью сотрудничаем с ними, чтобы предложить геймерам невероятный опыт вместе с Radeon GPU, - сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и руководитель в Radeon Technologies Group. - Новые видеокарты ASRock Phantom Gaming, основанные на Radeon RX 500, предоставят пользователям доступ к лучим возможностям Radeon и высокой производительности, включая поддержку FreeSync, лучшей технологии для плавного игрового процесса без дерганий, Radeon Software Adrenalin Edition для поточного вещания, захвата видео и шэринга с поддержкой мобильных устройств, а также специально оптимизированных библиотек DirectX 12 и Vulkan.”



После долгой и тщательной подготовки, компания ASRock, наконец, начала свое наступление на рынке графических карт. ASRock гордится сотрудничеством с AMD и, конечно, планирует представить еще больше интересных и конкурентных продуктов в будущем.