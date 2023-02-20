MSI представляет видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и 4070 Ti GAMING TRIO WHITE

20 февраля 2023, 11:45

Компания MSI представляет белоснежные видеокарты GAMING TRIO WHITE с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4080 и 4070 Ti.

Эти устройства вобрали в себя лучшие решения от инженеров MSI, в том числе эффективное охлаждение, оптимизированную разводку печатной платы и передовые компоненты. Тихие, холодные и быстрые, они будут отличным выбором для сборки высокопроизводительного компьютера в белом или серебристом цвете.

Как и стандартные модели GeForce RTX 4080 16GB и RTX 4070 Ti GAMING TRIO от MSI, видеокарты серии White предлагают великолепное сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и низкого уровня шума, которое так полюбилось всем геймерам. В обновленной системе охлаждения Tri Frozr 3 применяются белоснежные вентиляторы Torx 5.0, наделенные сочлененными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. В основании кулера имеется никелированная медная пластина – проверенное временем решение для эффективного отвода тепла. Наличие двух профилей BIOS позволяет моментально переключаться между полноскоростным геймерским и тихим режимами. Задняя металлическая пластина, также выполненная в морозно-белом цвете, не только делает устройство прочнее, но и способствует его охлаждению посредством термопрокладок. Видеокарты украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компьютерных компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link. Еще одним белым элементом является кронштейн, входящий в комплект поставки. Объедините такую видеокарту с аналогичными компонентами из ассортимента MSI – и вы получите великолепно выглядящий компьютер безупречно белого цвета!



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно! (Убедитесь, что вы пользуетесь последней версией Afterburner 4.6.5 Beta 4, выпущенной 11 января 2023 года.)



Для расширения функциональности компьютерной системы предлагается программное обеспечение MSI Center, в состав которого входит множество полезных утилит. Пользователю предлагается возможность самому выбирать устанавливаемые утилиты из нескольких категорий.

Ожидается, что новые видеокарты GeForce RTX 4080 16GB GAMING TRIO WHITE и GeForce RTX 4070 Ti GAMING TRIO WHITE 12G поступят в продажу в феврале 2023 года.