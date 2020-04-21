MSI выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio

21 апреля 2020, 14:15

Будучи самым популярным производителем игровых видеокарт в мире, компания MSI с гордостью выпускает на рынок самую мощную модель с графическим процессором Turing.

Знаменитая серия Gaming Trio достигает своего апогея в специальной версии GeForce RTX 2080 Ti, оснащаемой высокоскоростной видеопамятью с пропускной способностью 16 Гбит/с. Опережая видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio на 5% при стандартных настройках, модель MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio задает новую планку производительности для экстремального гейминга.

Помимо великолепной производительности видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio может похвастать отличным охлаждением. На нее устанавливается кулер Tri-Frozr с эксклюзивными вентиляторами TORX 3.0, в крыльчатке которых совмещены лопасти двух разных типов с целью усиления воздушного потока при одновременной минимизации уровня шума. Улучшенному отводу тепла также способствует оптимизированная Wave-Curved 2 форма ребер радиатора.В дизайне видеокарты серый цвет оружейного металла сочетается с классическим черным. На этом фоне ярко блистает полноцветная подсветка, визуальными эффектами которой можно гибко управлять с помощью обновленного приложения MSI Dragon Center. Работа подсветки легко синхронизируется с подсветкой других совместимых компонентов и периферийных устройств.MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров и их компонентов, ноутбуков и периферийных устройств. В нем имеется геймерский режим, при активации которого осуществляется моментальная оптимизация под игры различных узлов системы, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. Также в нем содержатся средства регулировки визуальных эффектов полноцветной подсветки Mystic Light. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!Планируется, что новая видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio поступит в продажу в конце апреля 2020 года.