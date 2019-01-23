MSI представляет видеокарту GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z

23 января 2019, 12:15

Компания MSI сообщает о выпуске нового продукта в легендарной линейке видеокарт Lightning.

Cистема охлаждения Tri-Frozr с вентиляторами TORX 3.0, светодиодная подсветка, встроенный OLED-дисплей, карбоновая усилительная пластина – современнейшие инновации сочетаются в модели GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с проверенными временем технологиями. Результат – подлинный шедевр от инженеров MSI.

Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z оснащается красочной подсветкой, цвет и визуальные эффекты которой выбираются в эксклюзивном приложении Dragon Center. В нем же настраивается скорость вращения вентиляторов, которые выполняют свою работу с минимальным шумом.Продукты MSI всегда славились великолепными системами охлаждения, и кулер Tri-Frozr, примененный на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z не является исключением. В нем используются вентиляторы TORX 3.0 (два – диаметром 10 см и один – 9 см), которые сочетают в себе преимущества обычных и дисперсионных лопастей: традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Еще одной ключевой особенностью кулера, благодаря которой он способен рассеивать до 700 Вт тепла, является эффективный теплообмен между основанием и ребрами радиатора, обеспечиваемый шестью 6-миллиметровыми и двумя большими 8-миллиметровыми тепловыми трубками SuperPipe. Для повышения эффективности системы охлаждения в ней используется целый ряд оригинальных инженерных решений, в том числе технология управления воздушным потоком Airflow Control и радиаторы с ребрами волнообразной формы.Пользователям, особенно геймерам, часто бывает нужно отслеживать состояние видеокарты. Вот почему у новой модели имеется встроенный инфодисплей, на который выводятся данные аппаратного мониторинга: частота графического процессора и памяти, температура, скорость вращения вентиляторов. Кроме того, на нем можно отобразить любое пользовательское изображение и даже анимированный ролик.Специально для любителей экстремального разгона на видеокарте имеется дополнительная версия BIOS, которая снимает ограничения на диапазон допустимых параметров устройства и позволяет полностью раскрыть весь его частотный потенциал. Достижению оверклокерских рекордов способствует и мощная многофазная система питания: на оригинальной 10-слойной печатной плате размещено 16 фаз для графического процессора и 3 фазы для чипов памяти.Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z предлагает множество эксклюзивных функций, направленных на оверклокеров. Так, для точного измерения напряжения питания графического процессора, видеопамяти и системы ФАПЧ (фазовой автоподстройки частоты) имеются специальные площадки V-Check, а функция Quadruple Overvoltage дает возможность увеличивать эти напряжения, чтобы достичь более высоких частот при разгоне устройства. Также имеется система аппаратного мониторинга, позволяющая отслеживать температуру компонентов видеокарты в режиме реального времени.