MSI представила юбилейную видеокарту Lightning на выставке Computex-2019

10 июня 2019, 11:15

Вот уже десять лет в видеокартах MSI серии Lightning реализуются самые передовые технологии, направленные на повышение их разгонного потенциала и улучшение охлаждения, например кулер Twin Frozr или оригинальные вентиляторы TORX и Propeller Blade.

При этом каждая такая видеокарта разрабатывается с целью максимального раскрытия всего скоростного потенциала графического процессора.



Сотрудничая с талантливыми оверклокерами со всего мира, специалисты MSI использовали их опыт для того, чтобы улучшить разрабатываемые устройства во многих аспектах, включая разводку печатной платы, выбор правильных компонентов и создание функций, необходимых для экстремального разгона. Как результат, видеокарты серии Lightning помогли поставить множество мировых рекордов скорости и заслужили легендарный статус среди пользователей. На сегодняшний день они не имеют себе равных среди продуктов, предназначенных для самых требовательных оверклокеров и геймеров. Новые модели серии Lightning отличает великолепная производительность, эффективное охлаждение и оригинальная эстетика, ведь они наделены полноцветной подсветкой и информационным OLED-дисплеем. В ознаменование 10-й годовщины серии на выставке Computex-2019 была представлена видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Lightning в специальной юбилейной версии.