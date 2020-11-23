MSI представляет видеокарты серии SUPRIM

23 ноября 2020, 10:45

Компания MSI с гордостью представляет SUPRIM – новую серию видеокарт, вобравшую в себя многолетний опыт специалистов MSI по разработке печатных плат и систем охлаждения.

Премиальный класс этих устройств проявляется в использовании высококачественных материалов и тщательно выверенных инженерных решениях, таких как выделенный радиатор для чипов памяти и два профиля BIOS, настроенных по умолчанию на бесшумный режим.

Печатная плата устройства продолжает славные традиции MSI – она выполнена на базе премиальных компонентов и отличается особой надежностью. Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 30-й серии наделяет видеокарту мощностью, необходимой для запуска современных игр и создания мультимедийного контента, а за его стабильную работу отвечает система охлаждения Tri Frozr 2S. Вентиляторы Torx 4.0, оптимизированный радиатор и тепловые трубки, высокоэффективная контактная пластина – все это гарантирует быстрый отвод тепла от горячих элементов, при этом видеокарта остается во время работы весьма тихой, если не совершенно бесшумной.Что касается внешности, то модели серии SUPRIM обладают современным, высокотехнологичным дизайном. Полированный алюминий кожуха системы охлаждения и задней пластины отражают агрессивный характер устройства. Визуальную изюминку видеокарте придает встроенная подсветка Mystic Light, способная отображать миллионы цветов и несколько динамических эффектов, выбираемые в приложении Dragon Center.В комплект поставки устройства входит коврик для мыши и кронштейн для дополнительного крепления, а для еще большего расширения его функциональности предлагается программное обеспечение Dragon Center, в состав которого входит множество полезных утилит. Например, утилита Frozr AI Cooling позволяет регулировать скорость системных вентиляторов, подключенных к совместимой материнской плате MSI, в зависимости от изменений в температуре графического процессора. Полный контроль над параметрами устройства можно получить с помощью самой популярной разгонной утилиты в мире – Afterburner. Серия SUPRIM – это подлинная революция в игровом мире. В розничных магазинах она появится 20 ноября.