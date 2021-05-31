MSI завтра представит некую видеокарту в спецверсии Suprim 35th Anniversary

31 мая 2021, 16:15

Компания MSI проведёт 1 июня презентацию под названием «Tech meets Aesthetic», на которой представит ряд новых продуктов.

Производитель покажет новые материнские платы на обновлённом чипсете AMD X570, отличающиеся пассивной системой охлаждения, а также новые лэптопы, компьютерные корпуса и мониторы. Ещё одной интересной новинкой станет специальная версия графического ускорителя Suprim 35th Anniversary Limited Edition.

Подтверждений тому, что видеокарта будет построена на базе графического процессора NVIDIA поколения Ampere пока нет, однако к настоящему моменту производитель не выпустил ни одного графического ускорителя AMD Radeon в рамках серии Suprim. Следует отметить, что презентация MSI будет проводиться в тот же день, когда будут представлена видеокарта GeForce RTX 3080 Ti.



Портал VideoCardz обнаружил изображение видеокарты Suprim 35th Anniversary Limited Edition. Внешне новинка похожа на ранее представленные видеокарты Suprim, однако выделяется на их фоне дизайнерским оформлением кожуха системы охлаждения.



«На задней пластине и кожухе выгравированы очертания прошлых поколений видеокарт, внёсших вклад в опыт и знания нашей компании. Графический ускоритель Suprim 35th Anniversary Edition построена на основе серии Suprim и сохраняет все ключевые особенности видеокарт премиум-класса», — цитирует VideoCardz компанию MSI.

(С) 3dnews.