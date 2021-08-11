MSI представляет видеокарты серии AMD Radeon RX 6600 XT

11 августа 2021, 12:45

Компания MSI – ведущий производитель игровых устройств – с гордостью представляет линейки видеокарт MSI AMD Radeon RX 6600 XT GAMING X и MECH 2X.

Благодаря графическим процессорам AMD Radeon RX 6600 XT на базе революционной архитектуры AMD RDNA 2, новые видеокарты способны обеспечить максимальную производительность и качество графики в играх с разрешением 1080p.

Видеокарты серии AMD Radeon RX 6600 XT созданные на базе ИГРОВОЙ архитектуры AMD RDNA 2 не только поддерживают оптимальную производительность, но и обеспечивают максимальное энергосбережение. Новейшие технологии, включая DirectX® Raytracing (DXR), шейдинг с переменной скоростью (VRS) и AMD FidelityFX, реализованные в видеокартах AMD Radeon RX 6600 XT, позволят геймерам испытать реалистичные световые эффекты, тени, отражения, а также ощутить новый уровень детализации.Новые видеокарты MSI AMD Radeon RX 6600 XT GAMING X могут похвастаться культовой системой охлаждения TWIN FROZR 8. В его основе лежат вентиляторы TORX FAN 4.0, сдвоенные лопасти которых обеспечивают улучшенную фокусировку воздушного потока, направляя его внутрь TWIN FROZR 8. Оптимизированный с точки зрения аэродинамики радиатор также способствует улучшенному теплоотводу, что позволяет уменьшить температуру ядра, сохраняя при этом высокую производительность. В дизайне новой модели ярко выделяется подсветка Mystic Light RGB, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение MSI Software.Видеокарты MSI AMD Radeon RX 6600 XT GAMING X имеют следующие особенности:

Вентиляторы Torx Fan 4.0 - вентиляторы со сдвоенными лопастями направляют воздушный поток непосредственно в систему охлаждения TWIN FROZR 8

Медные трубки - увеличивают площадь контакта с графическим чипом, распределяя тепло по всей длине радиатора.

Металлический бэкплейт - повышает структурную прочность видеокарты, а также обеспечивает эффективное пассивное охлаждению с помощью термопрокладок.



Серия MECH возвращается вместе с видеокартой MSI AMD Radeon RX 6600 XT MECH 2X, оснащённой вентиляторами MSI TORX FAN 3.0. Будучи ориентированной на производительность, видеокарта серии MECH справится с любой задачей, будь то игра или работа. Мощная система охлаждения в сочетании со строгим промышленным дизайном позволяет видеокарте данной серии гармонично вписаться в любую ПК сборку.



Видеокарта MSI AMD Radeon RX 6600 XT MECH 2X имеет следующие особенности:

Вентиляторы TORX FAN 3.0 - Отмеченные наградами вентиляторы MSI TORX Fan 3.0 создают усиленное статическое давление, увеличивая эффективность охлаждения.

Технология Zero Frozr - затишье перед бурей! Вентиляторы будут работать абсолютно бесшумно до тех пор, пока видеокарте не потребуется максимальное охлаждение.

Термопрокладки - множество термопрокладок обеспечивают дополнительные пути для отвода тепла от наиболее горячих компонентов.

