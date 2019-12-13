MSI представляет видеокарты серии Radeon RX 5500 XT GAMING / MECH

13 декабря 2019, 11:15

Компания MSI с гордостью представляет линейку моделей на базе нового графического процессора AMD Radeon RX 5500 XT.

Используя инновационную микроархитектуру AMD RDNA, этот чип, изготовленный по технологии 7 нм с транзисторами FinFET, может похвастать существенно повышенной производительностью в расчете на ватт энергопотребления по сравнению с графическими процессорами с предыдущей микроархитектурой. Видеокарты MSI на базе Radeon RX 5500 XT будут доступны в рамках двух серий: GAMING и MECH.

Созданные на базе графического процессора NAVI модели серии GAMING обладают множеством особенностей, среди которых можно выделить технологию оптимизации энергопотребления: видеокарта способна потреблять больше электроэнергии через PCIe-разъемы, а не через слот PCIe, и поэтому получает стабильное питание без риска перегрузки материнской платы.Системы охлаждения, используемые в продуктах MSI, являются одними из лучших, поэтому мы прекрасно знаем, как создать видеокарту с высокопроизводительным графическим процессором такой, чтобы она не перегревалась, но и не производила слишком много шума. Именно на этом аспекте фокусировались усилия инженеров MSI, занимавшихся серией GAMING в последние годы, и их результатом являются новые модели

Видеокарта высокого класса не может быть завершенной без хорошей усилительной пластины. В конце концов, именно ее видно в первую очередь, когда смотришь сквозь окошко в боковой панели компьютерного корпуса. Металлическая пластина – это не только эстетическая деталь в облике устройства, но и конструктивный элемент, усиливающий прочность и защищающий печатную плату от изгиба, а также часть системы охлаждения – она выступает в роли радиатора для некоторых элементов видеокарты.



На новых моделях реализована полноцветная подсветка Mystic Light, визуальными эффектами которой можно легко управлять через эксклюзивное приложение Dragon Center. Также есть возможность синхронизировать ее с подсветкой других совместимых устройств, как от MSI, так и от других брендов.

Radeon RX 5500 XT MECH – это улучшенная версия популярной серии VENTUS. Кожух системы охлаждения видеокарт MECH выкрашен в стальной оттенок – цвет оружейного металла. Благодаря высококачественным вентиляторам TORX 3.0 низкая температура поддерживается при минимальном уровне шума. В целом, серия MECH будет прекрасным выбором для геймеров, которые ожидают достойный уровень качества.



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени.

С помощью Afterburner можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!



DRAGON CENTERMSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров, их компонентов и периферийных устройств. В нем имеется геймерский режим, в котором осуществляется моментальная оптимизация под игры различных узлов системы, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.

Ожидается, что видеокарты серий MSI Radeon RX 5500 XT GAMING и MECH поступят в продажу 12 декабря 2019 года.