Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 TI Lightning Limited District

19 июля 2017, 10:25

Тайваньская MSI объявила об анонсе своей новой мощной видеокарты - MSI GeForce GTX 1080 TI Lightning Limited District.



Новинка ориентирована на использование в играх, а также системах виртуальной реальности.

В основе – 16-нм чип NVIDIA GP102 с архитектурой Pascal. Данное решение, согласно официальным данным, насчитывает 3584 потоковых процессора, 224 текстурных модуля и 88 блоков работы с растровыми операциями. Объем памяти – 11 ГБ стандарта GDDR5X с 352-битной шиной.Данная «видяшка» способна работать в трех режимах - — Silent Mode, Gaming Mode и Lightning Mode.Отдельно отмечается также наличие подсветки.Габариты - 320 × 140 × 61 мм.Разъемы для подключения дисплеев - DisplayPort 1.4 (×2), HDMI 2.0b (×2) и DL-DVI-D.Дата релиза новинки в розницу пока не называется, даже ориентировочно. За стоимость также умалчивают.