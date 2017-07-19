Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 TI Lightning Limited District

Тайваньская MSI объявила об анонсе своей новой мощной видеокарты - MSI GeForce GTX 1080 TI Lightning Limited District.
Новинка ориентирована на использование в играх, а также системах виртуальной реальности.
В основе – 16-нм чип NVIDIA GP102 с архитектурой Pascal. Данное решение, согласно официальным данным, насчитывает 3584 потоковых процессора, 224 текстурных модуля и 88 блоков работы с растровыми операциями. Объем памяти – 11 ГБ стандарта GDDR5X с 352-битной шиной.
Данная «видяшка» способна работать в трех режимах - — Silent Mode, Gaming Mode и Lightning Mode.
Отдельно отмечается также наличие подсветки.
Габариты - 320 × 140 × 61 мм.
Разъемы для подключения дисплеев - DisplayPort 1.4 (×2), HDMI 2.0b (×2) и DL-DVI-D.
Дата релиза новинки в розницу пока не называется, даже ориентировочно. За стоимость также умалчивают.