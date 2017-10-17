MSI представляет видеокарту GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

17 октября 2017, 12:15

MSI представляет GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO – новейшую видеокарту высшего класса, оснащенную красочной регулируемой подсветкой Mystic Light и оригинальным кулером с тремя вентиляторами.

Эффективное охлаждение и высококачественные компоненты делают это устройство идеальным выбором для самых мощных игровых компьютеров.



На кожухе кулера и обратной стороне видеокарты GeForce. GTX 1080 Ti GAMING X TRIO можно увидеть подсветку Mystic Light, разделенную на три зоны с независимой регулировкой. С ее помощью можно легко персонализировать внешний вид изделия. Более того, программное обеспечение Mystic Light позволяет синхронизировать цвет и визуальные эффекты подсветки видеокарты и других устройств (материнской платы, корпусных вентиляторов, периферии), чтобы создать вокруг игрового компьютера неповторимую атмосферу.

Продукты MSI всегда славились великолепными системами охлаждения, и кулер TRI-FROZR, примененный на видеокарте GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO не является исключением. В нем используются вентиляторы TORX 2.0 (два – диаметром 10 см и один – 9 см), которые сочетают в себе преимущества обычных и дисперсионных лопастей, что позволяет им вырабатывать мощный воздушный поток, оставаясь практически неслышными. Еще одной ключевой особенностью кулера, благодаря которой он способен рассеивать до 300 Вт тепла, является эффективный теплообмен между основанием и ребрами радиатора, обеспечиваемый двумя большими 8-миллиметровыми тепловыми трубками SuperPipe.



Высокое качество и безупречная надежность компонентов Military Class, используемых на видеокарте GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, подтверждена сторонними тестами в соответствии с требованиями американского военно-промышленного стандарта MIL-STD 810G. Стабильную работу устройства обеспечивает мощная система питания, включающая ферритовые дроссели и конденсаторы с повышенной электропроводностью.



