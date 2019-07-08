MSI представляет видеокарты с процессорами GeForce RTX 2060/2070/2080 SUPER

8 июля 2019, 9:45

Будучи самым популярным в мире производителем игровых видеокарт, компания MSI с гордостью представляет широкую линейку моделей на базе новых графических процессоров NVIDIA SUPER.

Благодаря великолепным системам охлаждения эти устройства могут работать при повышенных частотах графического ядра и памяти, что обеспечивает увеличенную игровую производительность. Графический процессор GeForce RTX 2060 SUPER будет доступен у моделей серий GAMING, ARMOR, VENTUS и AERO ITX, а графические процессоры GeForce RTX 2070/2080 SUPER – только в сериях GAMING TRIO и VENTUS.



Трассировка лучей, которая давно использовалась для рендеринга (но не в режиме реального времени), позволяет добиться реалистичного освещения за счет симуляции физического поведения частиц света. Данный метод будет получать в будущем все большее распространение, о его поддержке заявили разработчики нескольких из наиболее ожидаемых проектов. В сочетании с технологией сглаживания DLSS это позволит добиться еще более красочного изображения в компьютерных играх.



Серия GeForce RTX 2070/2080 SUPER GAMING TRIO знаменует собой возвращение легендарных видеокарт MSI с тремя вентиляторами. В системах охлаждения TRI FROZR и TWIN FROZR 7, установленных на моделях GeForce RTX 2070/2080 SUPER GAMING TRIO и GeForce RTX 2060 SUPER GAMING, соответственно, применяются вентиляторы TORX 3.0, генерирующие мощный воздушный поток за счет сочетания лопастей двух типов: традиционных и дисперсионных. GeForce RTX 2070/2080 SUPER GAMING TRIO – это массивные видеокарты с огромной производительностью, а GeForce® RTX 2060 SUPER GAMING отличается чуть меньшим размером, но также обеспечивает высочайшую скорость. Все они наделены красочной подсветкой Mystic Light, визуальными эффектами которой можно управлять через приложение MSI Dragon Center.



Тихие вентиляторы TORX 3.0: сочетание дисперсионных и традиционных лопастей повышает эффективность охлаждения.

Технология Zero Frozr: обеспечивает тишину путем остановки вентиляторов под низкими нагрузками.

«Прокачанная» печатная плата: использование медных межсоединений увеличенной толщины способствует стабильной передаче электрических сигналов.

Мощный кулер: массивная система охлаждения с продуманной аэродинамикой гарантирует надлежащий температурный режим для всех компонентов устройства.

Охлаждение системы питания: на силовых элементах видеокарты установлена алюминиевая пластина, способствующая их охлаждению.

Термопрокладки: на множестве компонентов устройства установлены термопрокладки, которые передают тепло радиатору, чтобы снизить рабочую температуру.

Прочное крепление: радиатор прикручен к печатной плате, что увеличивает структурную прочность всего устройства.

Усилительная пластина: не только делает устройство прочнее, но и выступает в роли радиатора для некоторых элементов видеокарты.

Dragon Center: единое приложение для управления всеми функциями игровых устройств MSI, в том числе подсветкой Mystic Light.



Видеокарты MSI всегда отличались отличным охлаждением, и модель GeForce RTX 2060 SUPER ARMOR продолжает эту традицию, приправляя ее мотивами жанра «тяжелый металл». Кулер Armor оснащается двумя вентиляторами TORX 2.0, обеспечивающими сконцентрированный воздушный поток с повышенным давлением, и быстро отводит тепло от графического чипа с помощью медного радиатора с никелированным основанием и высокоэффективных тепловых трубок. Благодаря технологии Zero Frozr под низкой нагрузкой, например при просмотре веб-сайтов или запуске простых игр, вентиляторы полностью останавливаются, делая видеокарту бесшумной.





Вентиляторы TORX 2.0: сочетание дисперсионных и традиционных лопастей повышает эффективность охлаждения.

Продуманная аэродинамика радиатора системы охлаждения: эффективное прохождение воздушных потоков означает низкую температуру и высокую производительность видеокарты.

Для стильных компьютеров: «армированный» дизайн в классической черно-белой расцветке.

«Прокачанная» печатная плата: использование медных межсоединений увеличенной толщины способствует стабильной передаче электрических сигналов.

Прочное крепление: радиатор прикручен к печатной плате, что увеличивает структурную прочность всего устройства.

Dragon Center: единое приложение для управления всеми функциями игровых устройств MSI, в том числе подсветкой Mystic Light.



Выполненные в модных черно-серебристых цветах видеокарты GeForce RTX 2060/2070/2080 SUPER VENTUS придутся по вкусу всем геймерам и моддерам, которые ищут нечто уникальное. В их системе охлаждения применяются два вентилятора TORX 2.0, значительно повышающие ее общую эффективность. Улучшенному отводу тепла также способствуют тепловые трубки, непосредственно контактирующие с графическим процессором.





Вентиляторы TORX 2.0: сочетание дисперсионных и традиционных лопастей повышает эффективность охлаждения.

Обновленный дизайн в промышленном стиле: нейтральная цветовая гамма легко впишется в компьютерную конфигурацию с любым оформлением.

Тепловые трубки толщиной до 6 мм: технология прямого контакта с графическим чипом повышает эффективность передачи тепла.

«Прокачанная» печатная плата: использование медных межсоединений увеличенной толщины способствует стабильной передаче электрических сигналов.

Термопрокладки: на множестве компонентов устройства установлены термопрокладки, которые передают тепло радиатору, чтобы снизить рабочую температуру.