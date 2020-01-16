Palit представляет видеокарты GeForce RTX 2080 SUPER/2070 SUPER серии GamingPro

16 января 2020, 9:45

Palit Microsystems Ltd, производитель видеокарт, представляет новые модели видеокарт GeForce RTX SUPER, основанные на архитектуре NVIDIA Turing - GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER серии GamingPro.





Видеокарты Palit GeForce RTX SUPER предоставляют превосходные игровые возможности для персональных компьютеров. Новые видеокарты серии GeForce RTX SUPER имеют все необходимое для комфортного игрового процесса. Они основаны на архитектуре Turing и имеют больше ядер и более высокие тактовые частоты. Это обеспечивает до 25% более высокую производительность, чем у оригинальной серии RTX 20, и до 6 раз выше производительность, чем у графических процессоров предыдущего 10-го поколения.



Разработанная Palit новая конструкция системы охлаждения GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce и RTX 2070 SUPER продолжает успех популярных продуктов серий GameRock и JetStream. Видеокарты GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER серии GamingPro оснащаются системой охлаждения с тремя вентиляторами, обеспечивающей эффективное охлаждение и высокую производительность в игровых приложениях.





Характеристики Palit GeForce RTX 2080 SUPER/2070SUPER GamingPro:



RGB подсветка

Цвет подсветки может меняться в зависимости от температуры видеокарты. Температура может быть легко идентифицирована в соответствии с цветами подсветки по внешнему виду видеокарты. Геймеры имеют возможность выбирать из 16,8 миллионов цветов согласно своим вкусам и предпочтениям.



0-dB TECH

Используйте видеокарту в полной тишине в мультимедийных приложениях и при обычной нагрузке. Вентиляторы включаются только в нагрузке, при которой температура графического процессора превышает 60° C, например, в требовательных играх.



DrMOS

В современных видеокартах Palit, в частности, в GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER серии GamingPro, используется технология DrMOS, изначально доступная только в высокопроизводительных серверных процессорах. DrMOS обеспечивает эффективность подсистемы питания при низком уровне помех и уменьшении тепловыделения.



Компания Palit начнет продажи четырех моделей линейки продуктов GeForce® RTX SUPER ™ серии GamingPro в конце январе 2019 года