Palit представляет видеокарты GeForce RTX 30 серий GameRock и GamingPro

2 сентября 2020, 14:00

Palit Microsystems Ltd, ведущий производитель видеокарт, представляет новые модели видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 серий GameRock и GamingPro на базе архитектуры NVIDIA Ampere.

Графические процессоры NVIDIA серии GeForce RTX 30, 2-го поколения RTX, оснащены новыми ядрами RT, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами, обеспечивая потрясающую графику, невероятно высокую частоту кадров и ускорение AI для игр и творческих приложений. Основанная на архитектуре NVIDIA Ampere, которая обеспечивает увеличение производительности на ватт до 1,9 раза по сравнению с предыдущим поколением, серия RTX 30 без особых усилий позволяет достичь высокой производительности во всех разрешениях, даже до 8K с видеокартами старших моделей. GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 представляют собой величайший скачок в поколении графических процессоров в истории NVIDIA.





Флагманская серия видеокарт GameRock от Palit создана для энтузиастов, которые хотят получить максимальный игровой опыт и уникальную среду освещения ARGB. С использованием совершенно нового дизайна «Ослепительный ангел», видеокарты серии GameRock оснащены не только стильной подсветкой Angel ARGB, но и экстремальной системой охлаждения, обеспечивающей исключительную эффективность охлаждения.



Для пользователей, предпочитающих классический дизайн в сочетании с высокой производительностью в играх, видеокарты Palit серии GamingPro станут лучшим выбором. Видеокарты Palit серии GamingPro станут лучшим выбором.

Видеокарты серии GamingPro, оснащаемые эффективной системой охлаждения с усовершенствованными вентиляторами TurboFan 3.0, оптимизированы для игр нового уровня. Сочетая черный и серебристо-серый дизайн с ARGB подсветкой, видеокарты позволяют настраивать световые эффекты в соответствии с собственными предпочтениями пользователей.