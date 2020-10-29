Создана для энтузиастов оверклокинга: Palit анонсирует серию GeForce RTX 30 JetS

29 октября 2020, 12:15

Palit Microsystems Ltd, крупнейший партнер NVIDIA в области видеокарт, представляет графические карты серии GeForce RTX 3070 JetStream на базе архитектуры NVIDIA Ampere.



Новые графические процессоры NVIDIA серии GeForce RTX 30 оснащены новыми ядрами RT, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами, обеспечивая потрясающую графику, невероятно высокую частоту кадров и ускорение AI для игр и творческих приложений. Основанная на архитектуре NVIDIA Ampere, которая обеспечивает увеличение производительности на ватт до 1,9 раза по сравнению с предыдущим поколением, серия GeForce RTX 30 представляет собой величайший скачок в поколении графических процессоров в истории NVIDIA.

Серия Palit GeForce RTX 3070 JetStream с отличными возможностями разгона и эффективной системой охлаждения специально разработана для оверклокеров - энтузиастов, которым нравится настраивать частоты видеокарты в играх.



Вентиляторы GeForce RTX 30 JetStream обновлены до TurboFan 3.0, что обеспечивает оптимизацию воздушного потока и максимальную надежность. Используются вентиляторы с двумя качественными шарикоподшипниками для снижения вибрации и шума и повышения ресурса вентиляторов. Сумма новых технологий в конструкции системы охлаждения повышает эффективность охлаждения моделей JetStream.



Что касается дизайна, то внешний вид Palit GeForce RTX 3070 JetStream отличается эстетическим минимализмом. В модели JetStream добавлена новая функция ARGB SYNC для пользователей, синхронизирующих подсветку графического процессора с другими устройствами с поддержкой ARGB. Сочетая в себе черный цвет корпуса и утонченную ARGB-подсветку логотипа на боковой панели, JetStream отражает неукротимый энергичный дух геймеров. Строгий дизайн позволяет использовать видеокарты серии JetStream в любых конфигурациях.

Palit GeForce RTX 30 JetStream Series● GeForce RTX 3070 JetStream OC: 8GB GDDR6● GeForce RTX 3070 JetStream: 8GB GDDR6● GeForce RTX 3080 JetStream OC: 10GB GDDR6X● GeForce RTX 3080 JetStream: 10GB GDDR6X