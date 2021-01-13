Palit представляет серии графических карт GeForce RTX 3060 Dual и StormX

13 января 2021, 9:45

Palit Microsystems Ltd, авторизованный партнер NVIDIA в области видеокарт, анонсирует графические карты GeForce RTX серий 3060 Dual и StormX.



Благодаря эффективной высокопроизводительной архитектуре второго поколения NVIDIA RTX, графические карты GeForce® RTX 3060 обеспечивают потрясающие возможности аппаратной трассировки лучей, поддержку NVIDIA DLSS и других технологий.

Как и все графические процессоры серии RTX 30, RTX 3060 поддерживает триаду игровых инноваций GeForce: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, повышающих производительность и качество изображения. Совместно с трассировкой лучей в режиме реального времени эти технологии составляют основу игровой платформы GeForce, которая обеспечивает беспрецедентную производительность и функциональность в играх для геймеров во всем мире.



Серия Palit GeForce RTX 30 Dual оснащена двумя большими 90 мм вентиляторами для эффективного охлаждения и вентиляционными отверстиями с достаточной площадью на задней панели для оптимального воздушного потока. Настраиваемая RGB-подсветка на боковых сторонах кожуха системы охлаждения предназначена для пользователей, предпочитающих подсветку с минималистичными световыми эффектами.

Компактная, но мощная, серия StormX также представлена в линейке Palit GeForce RTX 3060. Невероятно миниатюрный дизайн вмещает в себя мощь полноразмерной видеокарты. С длиной всего 17 см Palit StormX идеально подходит для систем компактного форм-фактора. Геймеры могут на 100% ощутить производительность полноразмерной видеокарты, наслаждаясь портативностью.