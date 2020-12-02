Семейство NVIDIA GeForce RTX 3060 выходит к праздничному сезону

2 декабря 2020, 16:15

NVIDIA представляет новинку в линейке RTX 30 для самого привлекательного сегмента рынка – графический процессор GeForce RTX 3060 Ti, первый член семейства RTX 3060 на базе архитектуры NVIDIA Ampere и второго поколения платформы NVIDIA RTX.



RTX 3060 Ti по цене всего 399 долларов США построен на самой мощной игровой платформе для ПК с поддержкой трассировки лучей и технологии DLSS

на базе искусственного интеллекта. RTX 3060 Ti работает быстрее, чем графический процессор предыдущего поколения GeForce RTX 2080 SUPER по цене 699 долларов, и обеспечивает невероятный игровой процесс в 1080p и 1440p.«Мы вступаем в праздничный сезон, в котором нас ожидают эффекты трассировки лучей в Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion и других играх, - отметил Мэтт Вуэбблинг (Matt Wuebbling), вице-президент по глобальному маркетингу GeForce в NVIDIA. - Лучший способ насладиться передовыми играми с трассировкой лучей и продуктивно поработать в творческих и рабочих приложениях – это вооружиться GeForce RTX 3060 Ti или другими GPU линейки RTX 30».RTX 3060 Ti поддерживает триединство игровых инноваций GeForce, включая повышающую производительность технологию NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast. Вместе с трассировкой лучей в реальном времени они составляют основу игровой платформы GeForce, которая обеспечивает непревзойденную производительность и широкие возможности для игр и геймеров во всем мире.ИИ совершает революцию в играх - от игровой физики и моделирования анимации до рендеринга в реальном времени и функций трансляции с помощью ИИ. NVIDIA DLSS, основанная на тензорных ядрах - специальных процессорах искусственного интеллекта в графических процессорах GeForce RTX, повышает частоту кадров, генерируя красивые и четкие игровые изображения, и дает геймерам запас производительности, чтобы можно было выставить настройки трассировки лучей и разрешение на максимум. DLSS доступна уже в более чем 25 играх, и каждый месяц их число растет.Технология NVIDIA Reflex сокращает задержки ввода в играх, делая управление более отзывчивым, что дает игрокам в многопользовательских соревновательных играх дополнительное преимущество над соперниками. NVIDIA Broadcast - это набор улучшений для аудио и видео с помощью ИИ, включая виртуальный фон, захват движения и улучшенное удаление шума, которые пользователи могут применять в чатах, звонках по Skype и видеоконференциях.Все графические процессоры NVIDIA GeForce поддерживают приложение GeForce Experience, которое используют десятки миллионов геймеров для оптимизации настроек игры, записи и загрузки в сеть игрового процесса, стриминга геймплея, создания снимков экрана, а также загрузки и установки драйверов Game Ready. Последние функции включают:Автоматическая настройка GPU одним кликом: GeForce Experience теперь поддерживает функцию GPU Tuning, которая позволяет автоматически создавать профили разгона с помощью расширенного алгоритма сканирования.

Усовершенствованный оверлей мониторинга в игре: в и без того надежный внутриигровой оверлей GeForce Experience теперь добавлена статистика производительности, показатели температуры и задержек, включая статистику анализатора задержек NVIDIA Reflex.