Palit представляет GeForce RTX 3060 Ti серий GamingPro и Dual

2 декабря 2020, 17:15

Palit Microsystems Ltd, крупнейший партнер NVIDIA в области видеокарт, представляет графические карты GeForce RTX 3060 Ti серий GamingPro и Dual.



Созданные на базе архитектуры NVIDIA Ampere и 2-го поколения NVIDIA RTX, самой мощной в мире игровой платформы для ПК для трассировки лучей в режиме реального времени и искусственного интеллекта, GeForce RTX 3060 Ti обеспечивают невероятную игровую производительность в разрешениях 1080p и 1440p по цене всего от $399.





RTX 3060 Ti также поддерживает три игровых инновации GeForce, такие как технологию сглаживания на основе глубокого обучения NVIDIA DLSS, повышающую производительность, которая теперь доступна в более чем 25 играх; NVIDIA Reflex, которая уменьшает задержку системы («задержку ввода») и делает игры более отзывчивыми, обеспечивая игрокам дополнительное преимущество над соперниками в соревновательных сетевых играх; и NVIDIA Broadcast с набором улучшений аудио и видео с использованием алгоритмов искусственного интеллекта (AI), включая виртуальный фон и удаление шума, которые пользователи могут применять в чатах, звонках Skype и видеоконференциях. Так что независимо от того, играют ли пользователи в традиционные игры для ПК, используют видеокарту для творчества и ускорения рабочих процессов или восхищаются последними передовыми играми с трассировкой лучей, такими как Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion и многими другими, GeForce RTX 3060 Ti обеспечивает наилучшие возможности в своем классе для всех и везде.

Для пользователей, предпочитающих классический дизайн в сочетании с высокой производительностью в играх, видеокарты Palit серии GamingPro станут лучшим выбором. Серия GamingPro, оснащаемая эффективной системой охлаждения с использованием литой металлической пластины, оптимизирована для игровой производительности нового уровня. Сочетая металлический черный и серебристо-серый цвета с ARGB подсветкой, видеокарты позволяют настраивать световые эффекты в соответствии с собственными предпочтениями пользователей.

Чтобы предложить еще более компактный дизайн, Palit запускает серию Dual. Серия Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual с двумя 90 мм вентиляторами и вентиляционными отверстиями с достаточной площадью на задней панели предлагает эффективное охлаждение. RGB-подсветка на боковой стороне добавляет стильный акцент игровой конфигурации.

Palit GeForce RTX 3060 Ti Series



● GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC: 8GB GDDR6

● GeForce RTX 3060 Ti GamingPro: 8GB GDDR6

DUAL

● GeForce RTX 3060 Ti Dual OC: 8GB GDDR6

● GeForce RTX 3060 Ti Dual: 8GB GDDR6