Palit представляет лимитированную версию GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White OC

17 августа 2023, 11:15

Компания Palit с радостью представляет долгожданную серию GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White OC — яркое дополнение к нашей линейке видеокарт популярной серии GamingPro.

Эта чудесная модель, выпускаемая лимитированным тиражом, является славной прелюдией к знаменательному празднованию 35-летия Palit, отмечая выдающийся путь к совершенству в ПК индустрии. Поскольку мы отмечаем 35-летие преданности игровому сообществу, этот эксклюзивный выпуск подтверждает нашу приверженность разработке и производству исключительных графических решений, отвечающих растущим потребностям наших пользователей.GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White, созданная на основе нашей популярной серии GamingPro, представляет собой потрясающее преобразование видеокарты из оригинального черного цветового оформления. Вдохновленные ценными отзывами наших пользователей и желанием улучшить игровую эстетику, мы тщательно обновили цветовую схему, чтобы представить элегантные белоснежные контуры, которые гармонично дополняют любую светлую сборку ПК.Серия GamingPro White представляет собой идеальное сочетание элегантности и производительности. Воплощая дух геймеров, эта модель с изящным цветовым оформлением, выпускаемая лимитированным тиражом, освещает игровое царство яркой подсветкой ARGB и смелыми геометрическими линиями. Благодаря технологии One Two Sync, нет необходимости в программном управлении — подсветку видеокарты можно легко синхронизировать с другими источниками ARGB сигнала с помощью всего одного кабеля.Эта экстраординарная серия оснащена эффективной системой охлаждения с вентиляторами Gale Hunter Fan и пластинами радиатора Y Formula, обеспечивающими превосходную аэродинамическую производительность. Защитная металлическая задняя пластина с элегантным белым цветовым оформлением обеспечивает дополнительную жесткость конструкции видеокарты и по-настоящему цельные игровые впечатления.