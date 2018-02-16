ASRock представила материнскую плату формата Mini-ITX - J5005-ITX

16 февраля 2018, 11:45

Компания ASRock «отметилась» анонсом своей новой компактной материнской платы - J5005-ITX.

В основе новинки – аппаратная платформа Intel Gemini Lake.Габариты платы – 170х170 мм. Отмечено наличие двух слотов DDR4-2400/2133 SO-DIMM, а еще 4-х портов SATA 3.0 для подключения накопителей.Интерфейсная панель представлена гнездами PS/2 для клавиатуры и мыши, а также портами D-Sub, DVI-D и HDMI для подключения дисплеев. Кроме того, есть два интерфейса USB 2.0 и USB 3.0 + SPDIF.Каких-либо сведений о дате релиза и ориентировочной стоимости пока не поступало.