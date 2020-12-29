Представлена материнская плата ECS GLKD-HTI формата Half Mini-ITX

29 декабря 2020, 10:15

Компания ECS анонсировала материнскую плату GLKD-HTI в нестандартном исполнении: новинка предназначена для построения компактных компьютеров на аппаратной платформе Intel.

Плата выполнена в формате Half Mini-ITX: габариты составляют 170 × 85 мм, а не 170 × 170 мм, как у обычных решений Mini-ITX. Таким образом, могут создаваться совсем небольшие устройства.



Задействована аппаратная платформа Intel Gemini Lake. Есть один разъём для модуля оперативной памяти SO-DIMM DDR4-2133 максимальным объёмом 8 Гбайт. Для подключения накопителей предусмотрены порт SATA 3.0 и коннектор М.2 (предназначен для твердотельного модуля).



В оснащение входят звуковой кодек Realtek ALC662 и сетевой контроллер Realtek 8111H стандарта Gigabit Ethernet. Интерфейсный блок содержит четыре порта USB 3.0, разъём HDMI, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.