ECS H81H3-BTC – материнская плата для майнинга

Известный в мире производитель, компания Elitegroup Computer Systems (ECS) анонсировала свою новую материнскую плату - H81H3-BTC, ориентированную на майнинг криптовалют.
Новинка создана на базе Intel H81 Express, и обладает поддержкой до 16 ГБ ОЗУ в виде двух модулей на 8 ГБ каждый.
Плата работает с процессорами Intel LGA 1150.
Сами по себе карты расширения, которые в процессе отвечают за добычу криптовалют, могут быть установлены в 2 разъема PCI Express х16 Gen 2.0 и четыре PCI Express х1 Gen 2.0.
Среди прочего упоминается гигабитный Realtek 8111G + многоканальный Realtek ALC662.
Форм-фактор платы 305 × 190 мм, что соответствует стандарту ATX.
Плата совместима с Windows либо Linux.