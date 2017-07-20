ECS H81H3-BTC – материнская плата для майнинга

20 июля 2017, 10:25

Известный в мире производитель, компания Elitegroup Computer Systems (ECS) анонсировала свою новую материнскую плату - H81H3-BTC, ориентированную на майнинг криптовалют.

Новинка создана на базе Intel H81 Express, и обладает поддержкой до 16 ГБ ОЗУ в виде двух модулей на 8 ГБ каждый.Плата работает с процессорами Intel LGA 1150.Сами по себе карты расширения, которые в процессе отвечают за добычу криптовалют, могут быть установлены в 2 разъема PCI Express х16 Gen 2.0 и четыре PCI Express х1 Gen 2.0.Среди прочего упоминается гигабитный Realtek 8111G + многоканальный Realtek ALC662.Форм-фактор платы 305 × 190 мм, что соответствует стандарту ATX.Плата совместима с Windows либо Linux.