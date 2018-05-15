BIOSTAR показала майнинговую материнскую плату TB250-BTC D+ на 8-GPU

15 мая 2018, 10:45

BIOSTAR представила профессиональную майнинговую материнскую плату BIOSTAR TB250-BTC D+, которая предназначена для расширения и/или масштабирования майнинговой системы.

Материнская плата BIOSTAR TB250-BTC D+ позволяет полностью раскрыть потенциал чипсета Intel B250 для поддержки 8 видеокарт, что устраняет необходимость использования кард-райзера. Компактный форм-фактор платы позволяет установить мощную майнинговую систему в ограниченном пространстве без лишних неудобств.

Избавление от кард-райзеров позволяет сэкономить на сборке системы ( около 7-10 долларов за один кард-райзер), снижает стоимость эксплуатации, расходы на электроэнергию и делает систему в целом более стабильной. Чипсет Intel B250 позволяет материнской плате TB250-BTC D+ поддерживать одновременно 8 разъёмов PCI-e в режиме х16, что является идеальным соотношением стоимости материнской платы и количества видеокарт. Помимо экономии расходов это так же делает систему более надёжной и стабильной, без риска несовместимости и порчи оборудования.



BIOSTAR TB250-BTC D+ имеет небольшую высоту и умещается в стандартный одноэтажный майнинговый корпус. Теперь без использования кард-райзера можно собрать компактную и мощную систему. Также можно использовать «внешние» источники питания (12В) для простоты доступа к блоку питания и упрощённому обслуживанию.



На материнской плате BIOSTAR TB250-BTC D+ можно использовать видеокарты AMD Radeon и/или Nvidia GeForce. Можно выбрать подходящий набор карт, исходя из их стоимости и потребностей системы, и в любой момент заменить старые или добавить новые видеокарты.



Эта материнская плата поддерживает подключение нескольких мониторов и различного периферийного оборудования благодаря разъёму HDMI с поддержкой свитчей KVM. И это ещё одно решение BIOSTAR, которое позволяет легко масштабировать систему и подключать различное внешнее оборудование. На панели разъёмов находятся: 4 x разъёма USB 2.0, один разъём HDMI и один разъём GbE LAN.



Материнская плата BIOSTAR TB250-BTC D+ создана для профессиональных майнеров, которым нужна стабильная, эффективная, масштабируемая система, с оптимальным соотношением цены и производительности.