BIOSTAR анонсировала геймерские, майнинговые, домашние и IPC-решения

31 мая 2018, 17:15

Компания BIOSTAR покажет свои новейшие разработки в области игр, майнинга, домашних ПК и IPC на выставке COMPUTEX 2018.

Среди новинок будет представлена новейшая флагманская серия материнских плат RACING 3-го поколения на базе чипсета Intel 300 для 8-го поколения процессоров Coffee Lake и платформы AMD AM4 X470. Также будут показаны новейшие решения для майнинга и блокчейна на базе популярной линейки материнских плат Intel 300 BTC, а также системы iMiner премиум-класса. Посетители выставки смогут ознакомиться с видеокартами BIOSTAR, продуктами NVMe SSD, BIOSTAR Smart Home и ПК для предприятий.



Популярные игровые платы BIOSTAR прославились свои идеальным соотношением цены и качества, и теперь в эту категорию добавлена новейшая серия RACING 3-го поколения. В ходе выставки COMPUTEX посетители увидят эти платы на базе последнего чипсета Intel 300 в роскошном чёрном оформлении в стиле RACING. Компания BIOSTAR создаст отдельную тестовую зону, где можно будет опробовать материнские платы серии RACING в формате VR на базе новейшей платформы.

Компания BIOSTAR стала ведущим поставщиком оборудования для майнинга и блокчкейна. Новейшие материнские платы BTC на чипсетах Intel 300 дают свободу выбора как профессионалам, так и любителям. Кроме того, BIOSTAR выпускает готовые майнинговые системы серии iMiner: A578X8D/iMiner A564X12P с возможностью установки до 12 GPU, отличающиеся простотой настройки и масштабирования.



Среди других интересных новинок стоит отметить решения для «умного дома», которые сделают современный том по-настоящему технологичным, мощные и универсальные решения для предприятий, которые BIOSTAR поставляет в самые разные отрасли, а также новые для BIOSTAR разработки в области высокоскоростных накопителей M.2 SSD и игровых видеокарт.























