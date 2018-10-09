Материнские платы BIOSTAR AM4 поддерживают процессоры AMD Athlon 200GE

9 октября 2018, 13:45

Вся линейка материнских плат BIOSTAR AM4 теперь поддерживает новейшие процессоры AMD Athlon 200GE с ядром AMD Zen и технологией Radeon Vega iGPU.

Это касается материнских плат BIOSTAR с чипсетами A320, B350, X370, B450 и X470. Чтобы активировать совместимость материнской платы с AMD Athlon 200GE, нужно скачать BIOS с сайта производителя и воспользоваться утилитой BIOSTAR BIOS Update, чтобы залить обновление BIOS в систему.



С поддержкой процессора AMD Athlon 200GE все материнки начального уровня BIOSTAR AM4, а также игровые и майнинговые модели получают преимущества новейшего ядра Zen и технологии Radeon Vega iGPU. Это отличная новость для тех, кто хочет вернуться к декстопу или быстро обновить существующую систему. Список совместимых моделей: A320MD PRO, A320MH, A320MH PRO, TA320-BTC, B350ET2, B350GT3, B350GT3, B350GT5, B350GTN, Hi-Fi B350S1, TB350-BTC, B450GT3, B450MH, B450MHC, X370GT3, X370GT5, X370GT7, X370GTN, X470GTN и X470GT8.



AMD Athlon 200GE APU - это двухъядерные, четырёхпотоковые процессоры с тремя ядрами Radeon Vega. Процессоры Athlon 200GE APU имеют базовую частоту 3,2ГГц и максимальную частоту 3,2ГГц с эффективным TDP 35Вт. Процессор AMD Athlon 200GE - это APU начального уровня, идеальная пара для материнских плат BIOSTAR начального уровня, на базе которых можно собрать недорогой и мощный компьютер для дома/офиса, игр или майнинга.



Чтобы обновить BIOS на материнской плате BIOSTAR AM4 для поддержки процессоров AMD Athlon 200GE APU, откройте страницу поддержки вашей материнской платы и скачайте подходящую версию BIOS из списка. Также можно воспользоваться утилитой BIOS Flasher Utility на странице BIOS.

