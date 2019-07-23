23 июля 2019, 14:45

Biostar представила новые материнские платы - X470GTA и X470GTQ

Biostar «отметилась» анонсом новых материнских плат - X470GTA и X470GTQ.

Обе новинки рассчитаны на работу с процессорами AMD. Сокет – AM4.

Эта платы позволяют применять чипы с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии 105 Вт.

Объем оперативной памяти для этих устройств – 64 ГБ; можно вставить 4 планки.

Интерфейсная панель состоит из портов SATA, коннектора М.2, сетевого гигабитного контроллера, а еще многоканального звукового кодека.

X470GTA выполнена в формате ATX и обладает размерами 305х244 мм.

X470GTQ обладает форматом Micro-ATX.

Как скоро стоит ожидать релиза новинок в розницу, пока не сообщается. О стоимости данных также нет.
Оцените новость:
  • 0 оценок