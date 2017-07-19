19 июля 2017, 9:40

ASRock представила материнскую плату специально для добычи криптовалют

Компания ASRock «отметилась» анонсом весьма интересной материнской платы - H110 Pro BTC+.

Новинка ориентирована на создание системы, рассчитанной на майнинг криптовалют.


В основе - Intel H110. Данная плата, согласно официальным данным, ориентирована на Intel Core 7-го поколения Kaby Lake. Здесь два разъема для модулей ОЗУ - DDR4-2400/2133.

Однако ключевая техническая особенность новинки в поддержке большого количества карт расширения. Так, в частности, предусмотрены разъем PCIe 3.0 x16 и целых 12 слотов PCIe 2.0 x1. Таким образом, на практике вы можете задействовать до 30 карт для добычи криптовалюты.

Среди прочего отмечается 4 порта SATA 3.0, коннектор М.2 и мн. др.

 

Продажи новинки начнутся в ближайшее время.


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