ASRock представила материнскую плату специально для добычи криптовалют

19 июля 2017, 9:40

Компания ASRock «отметилась» анонсом весьма интересной материнской платы - H110 Pro BTC+.



Новинка ориентирована на создание системы, рассчитанной на майнинг криптовалют.

В основе - Intel H110. Данная плата, согласно официальным данным, ориентирована на Intel Core 7-го поколения Kaby Lake. Здесь два разъема для модулей ОЗУ - DDR4-2400/2133.



Однако ключевая техническая особенность новинки в поддержке большого количества карт расширения. Так, в частности, предусмотрены разъем PCIe 3.0 x16 и целых 12 слотов PCIe 2.0 x1. Таким образом, на практике вы можете задействовать до 30 карт для добычи криптовалюты.



Среди прочего отмечается 4 порта SATA 3.0, коннектор М.2 и мн. др.

Продажи новинки начнутся в ближайшее время.