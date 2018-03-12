Новая серверная плата ASRock Rack EP2C621D16GM

12 марта 2018, 16:20

ASRock Rack «отметилась» анонсом своей новой материнской платы - EP2C621D16GM.

Новинка представлена в формате SSI CEB.Согласно официальным данным, на эту плату допускается установка двух серверных процессоров Intel Xeon Scalable. Для модулей ОЗУ предусмотрено 16 разъемов.Сама плата наделена 8-мью портами Serial ATA 3.0 для подключения разноформатных накопителей. Кроме того, предусмотрен коннектор М.2.Среди прочего отмечается 2-портовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet и порт Management LAN.