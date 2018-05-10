ASRock представила новые компактные ПК DeskMini 310 Series

10 мая 2018, 11:15

Компания ASRock «отметилась» анонсом новых компактных ПК - DeskMini 310 Series, созданных на базе Intel Coffee Lake.

Одна из ключевых особенностей новинок – применение плат стандарта Mini-STX, которые характеризуются компактными размерами (140х147 мм), однако при этом предусматривают возможность апгрейда процессора.Используемые набор логики - Intel H310. Предусмотрена установка процессоров Core 8-го поколения LGA1151. Кроме того, эти ПК могут комплектоваться оперативной памятью DDR4-2666.Внутри имеются два порта Serial ATA 3.0 и коннектор M.2 (для твердотельного модуля формата 2280). Отдельно отмечен сетевой контроллер Intel Gigabit I219V LAN.Интерфейсная панель примечательна аудиогнездом. Еще есть по одному порту USB 3.0 Gen1 Type-C и USB 3.0 Gen1 Type-A.Как скоро новинки появятся в продаже, пока не уточняется.