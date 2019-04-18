Новая функция материнских плат FUJITSU

18 апреля 2019, 10:15

Все системные платы FUJITSU, построенные на основе платформы Coffee Lake, отличаются наличием удобной функции изменения параметра TDP (Thermal Design Power) процессора с помощью настроек BIOS.

Это позволяет изготовителям компьютеров конфигурировать материнские платы, снижая максимальный допустимый уровень рассеиваемой тепловой мощности процессора, в соответствии с требованиями к системам.Примеры использования:Ø Уменьшение максимальной рассеиваемой тепловой мощности процессора с 35 Вт (TDP) до 25 Вт (TDP) или более низких значений для обеспечения возможности работы системы в режиме пассивного охлаждения;Ø Уменьшение параметра TDP процессора в соответствии с ограничениями используемой системы охлаждения;Ø Уменьшение параметра TDP процессора до 35 Вт для обеспечения возможности установки процессора с максимальной рассеиваемой тепловой мощностью 65 Вт в систему, спроектированную для использования ЦПУ с параметром TDP, не превышающим 35 Вт.Новая функция BIOS уже доступна для следующих системных плат:Ø D3654-B, начиная с BIOS версии R1.13.0Ø D3642-B, начиная с BIOS версии R1.5.0Эту функцию будут поддерживать продукты серии D363x-S/D364x-S, оснащенные BIOS R1.3.0 и более поздней версии.Все необходимые инструменты и сведения доступны на нашем FTP-сервере. Сведения об использовании приведены в документах TechNotes соответствующих материнских плат.