Обновление BIOS на базе микрокода AMD Combo PI для материнских плат MSI

Компания MSI, ведущий мировой производитель материнских плат, выпускает оптимизированные обновления прошивки BIOS для поддержки новых процессоров Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT.
Эти обновления – Combo PI V1 1.0.0.6 BIOS и Combo PI V2 1.0.0.2 BIOS – станут доступными для скачивания в ближайшие дни.
Поддержка идентификации дискретной видеокарты, что позволяет успешно загружать ОС с процессором AM4 (без встроенного графического ядра) без установленной видеокарты.
Исправлены проблемы совместимости между видеокартами и звуковыми картами с интерфейсом USB.
Оптимизация работы профилей памяти A-XMP.
Оптимизация функции Memory Try It!
Оптимизация функций, связанных с базовой частотой чипсета.
Подробную информацию о прошивках Combo PI V2 1.0.0.2 и Combo PI V1 1.0.0.6, а также других обновлениях BIOS можно узнать из публикации в блоге компании.