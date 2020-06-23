Обновление BIOS на базе микрокода AMD Combo PI для материнских плат MSI

23 июня 2020, 11:15

Компания MSI, ведущий мировой производитель материнских плат, выпускает оптимизированные обновления прошивки BIOS для поддержки новых процессоров Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT.

Эти обновления – Combo PI V1 1.0.0.6 BIOS и Combo PI V2 1.0.0.2 BIOS – станут доступными для скачивания в ближайшие дни.Поддержка идентификации дискретной видеокарты, что позволяет успешно загружать ОС с процессором AM4 (без встроенного графического ядра) без установленной видеокарты.Исправлены проблемы совместимости между видеокартами и звуковыми картами с интерфейсом USB.Оптимизация работы профилей памяти A-XMP.Оптимизация функции Memory Try It!Оптимизация функций, связанных с базовой частотой чипсета.Подробную информацию о прошивках Combo PI V2 1.0.0.2 и Combo PI V1 1.0.0.6, а также других обновлениях BIOS можно узнать из публикации в блоге компании.