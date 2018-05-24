Материнские платы MSI AM4 получат BIOS с обновлением безопасности от AMD

24 мая 2018, 9:15

Компания MSI работает над обновлением BIOS с поддержкой 2-го поколения настольных процессоров AMD Ryzen.

Новая версия прошивки также будет включать обновления безопасности, которые будут весьма актуальны в связи с уязвимостями, недавно обнаруженными командой Google Project Zero.Для обеспечения надежной работы систем на базе материнских плат MSI AM4 компании AMD и MSI круглосуточно работают над обновлениями микрокода и прошивки BIOS, которые позволят смягчить потенциальную опасность уязвимости Spectre Variant 2 для пользователей Microsoft Windows. Обновленная версия BIOS с кодом AMD AGESA 1.0.0.2a полностью поддерживает 2-ое поколение процессоров AMD Ryzen Desktop.

MSI настоятельно рекомендует пользователям обновить BIOS своих систем до последней версии. Также будет не лишним ознакомиться с рекомендациями AMD по безопасности, включая соответствующие меры по обнаружению и смягчению потенциальной опасности уязвимостей, найденных командой Google Project Zero.











