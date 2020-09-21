Неттоп DeskMini X35G с чипом Intel Ice Lake и поддержкой Thunderbolt 3

21 сентября 2020, 12:15

Гонконгская компания MINISFORUM в ближайшее время запустит на площадке Indiegogo программу по сбору средств на организацию производства настольного компьютера небольшого форм-фактора DeskMini X35G.

Речь идёт о выпуске неттопа, заключённого в корпус с габаритами 136,5 × 121,5 × 40,5 мм. В основу ляжет аппаратная платформа Intel Ice Lake в лице процессора Core i3-1005G1 с двумя вычислительными ядрами (четыре потока инструкций) с тактовой частотой 1,2–3,4 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Intel UHD.



Мини-компьютер будет нести на борту 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200. Говорится о возможности установки твердотельного модуля M.2 2280 NVMe SSD (PCIe 3.0 х4) и 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0. Плюс к этому упомянут слот microSD.



В оснащение войдут двухпортовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet (RJ45), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Набор интерфейсов предусматривает наличие скоростного порта Thunderbolt 3 на базе разъёма USB Type-C, коннекторов HDMI 2.0 и DisplayPort, портов USB 3.1 Gen2 и USB 2.0, стандартного 3,5-мм аудиогнезда.