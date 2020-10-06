Неттоп Hyundai Mini PC 2020 на системе Windows 10 Pro стоит всего $170

6 октября 2020, 12:15

Компания Hyundai, известная в первую очередь как автопроизводитель, выпустила доступный компьютер небольшого форм-фактора Mini PC 2020, построенный на аппаратной платформе Intel Gemini Lake.

Устройство может применяться в качестве станции для выполнения базовых офисных задач или в роли домашнего медиацентра.



В основу положен процессор Celeron N4000, который содержит два вычислительных ядра с тактовой частотой 1,1 ГГц (повышается до 2,6 ГГц) и графический ускоритель Intel UHD Graphics 600.



Оснащение включает 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль eMMC вместимостью 64 Гбайт. Дополнительно можно установить твердотельный модуль типоразмера М.2 и накопитель стандарта 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0.



Для проводного подключения к компьютерной сети предусмотрен Ethernet-контроллер. Неттоп наделён аналоговым разъёмом D-Sub и цифровым интерфейсом HDMI с возможностью вывода изображения в формате 4К. Есть по два порта USB 3.0 и USB 2.0, а также симметричный коннектор USB Type-C и слот для карты microSD.

Важно отметить, что компьютер довольствуется пассивным охлаждением, а поэтому не производит никакого шума при работе. Применена операционная система Windows 10 Pro. Ориентировочная цена — 170 долларов США.



(С) 3dnews.ru