У новых неттопах Chuwi GBOX можно выбирать конфигурацию и дизайн

22 января 2018, 13:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что совсем скоро китайская Chuwi намерена выпустить свои новые неттопы – GBOX.



К слову, уже сейчас всем заинтересовавшимся в новинке предложено выбрать оптимальную конфигурацию, а также дизайн.

В основе - процессор Intel Celeron N4100 поколения Gemini Lake, который создан по 14-нм техпроцессу. В нем 4 ядра, работающие на номинальной частоте 1,1 ГГц. Графика «на борту» Intel UHD Graphics 600.Объем оперативной памяти 2/4/8 ГБ, а флеш 32/64/128 ГБ.Кроме того, производитель предлагает выбрать опцию расширения хранилища посредством карт microSD либо M.2, а еще определить количество и перечень интерфейсов - D-Sub, USB Type-C, RJ45, USB.Ну и выбор программной платформы также за пользователем - только Windows или Windows + Ubuntu.Относительно дизайна, на выбор предложены три варианта – см. иллюстрации к новости.Ориентировочные сроки релиза и ценники пока не указываются.