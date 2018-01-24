Состоялся официальный анонс неттопа Acer Chromebox CX13

24 января 2018, 14:15

Тайваньская Acer объявила об анонсе своего нового неттопа - Chromebox CX13.

Работает устройство под управлением Chrome OS.Сообщается, что неттоп в максимальной конфигурации получит Intel Core 8-го поколения.Кроме того, известно за адаптер Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO. Также отмечен Bluetooth 4.2.Помимо этого Chromebox CX13 получит пять портов USB Type-A, симметричный USB 3.1 Type-C и HDMI, а еще картридером для microSD.Релиз новинки в розницу должен состояться в ближайшее время. Стоимость пока не называется.