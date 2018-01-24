24 января 2018, 14:15

Состоялся официальный анонс неттопа Acer Chromebox CX13

Тайваньская Acer  объявила об анонсе своего нового неттопа - Chromebox CX13.

Работает устройство под управлением Chrome OS.

Сообщается, что неттоп в максимальной конфигурации получит Intel Core 8-го поколения.

Кроме того, известно за адаптер Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO. Также отмечен Bluetooth 4.2.

Помимо этого Chromebox CX13 получит пять портов USB Type-A, симметричный USB 3.1 Type-C и HDMI, а еще картридером для microSD.

Релиз новинки в розницу должен состояться в ближайшее время. Стоимость пока не называется.


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