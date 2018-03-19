ViewSonic NMP660 Chromebox – компактный ПК для учебы

19 марта 2018, 11:45

ViewSonic презентовала свой новый неттоп - NMP660 Chromebox.

Новинка ориентирована на образовательный сектор.



В основе - 14-нанометровый 2-ядерный процессор Celeron 3865U семейства Intel Kaby Lake. На практике такой чип способен обеспечивать проигрывание 4К-контента. Кроме того, здесь 4 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и 32 ГБ флеш-памяти.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечен Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, а также сетевой контроллер Gigabit Ethernet. Кроме того, здесь три порта USB 3.0, два порта USB 2.0, один USB Type-C, HDMI, разъём для сетевого кабеля, 3,5-миллиметровое аудиогнездо и слот для карт памяти microSD.В продаже новинка появится в следующем месяце. Ориентировочная стоимость - $349. Производитель заявляет об ограниченной гарантии на 1 год.