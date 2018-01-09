HP Chromebox G2 – мини-ПК – хромбук для школы и дома

9 января 2018, 14:15

На международной выставке CES2018, которая проходит сейчас в Лас-Вегас, компания HP, помимо других анонсов, успела «отметится» также презентацией своего нового мини-ПК - Chromebox G2.

Новинка ориентирована на домашние и образовательные нужды, и работает под управлением Chrome OS.Габариты продукта - 150х150х40 мм.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Celeron 3865U, Core i5-7300U, вплоть до Intel Core i7-8650U. Объем оперативной памяти – 16 ГБ DDR4-2400. До 64 ГБ на твердотельном накопителе.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о HDMI, Ethernet, USB 3.0, USB 2.0 и USB Type-C, кардридер для карточек SD и аудиоразъем. Есть также Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2.Продажи новинки намечены на апрель. О стоимости информации пока нет.