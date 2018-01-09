Представлен Honor 7X в новом цветовом решении корпуса – ярко-красном

9 января 2018, 12:45

В рамках международной выставки CES2018, которая проходит в эти дни в Лас-Вегас, китайская компания Huawei анонсировала смартфон Honor 7X в новом цветовом решении корпуса – ярко-красном.



«Новинка» будет доступна ограниченным тиражом в 20 тыс. единиц.

В продаже терминал в этом цветовом решении появится в России, Индии, Западной Европе и других регионах.В техническом плане аппарат не претерпел совершенно никаких изменений. В основе – 8-ядерный Kirin 659 + 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ.Диагональ дисплея – 5,93 дюйма, а его разрешение Full HD+, соотношение сторон 18:9.Емкость аккумулятора – 3340 мАч.Работает терминал под управлением Android 7.0, поверх которой установлена фирменная оболочка EMUI 5.1.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о поддержке dual-SIM, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.