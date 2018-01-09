CES 2018: анонс смартфона Sony Xperia L2

9 января 2018, 12:15

В рамках международной выставки CES2018, которая проходит в эти дни в Лас-Вегас, компания Sony Mobile объявила об анонсе своего нового бюджетного смартфона – Xperia L2.

Эта новинка производителя получила куда больше памяти в отличие от предшественника, а, кроме того, обладает переработанной фронтальной камерой и улучшенным аккумулятором.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев, расположенный на тыльной панели.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT6737T на 1,5 ГГц + 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – HD.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп.Емкость аккумулятора – 3300 мАч.Работает новинка под управлением Android 7.1.1.Релиз терминала состоится еще в этом месяце. О стоимости пока ничего не известно.