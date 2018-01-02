Смартфоны Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2 – известны спецификации

2 января 2018, 11:15

На сайтах телеком-регуляторов Малайзии и Тайланда появились сведения о смартфонах Xperia XA2 Ultra и Xperia L2, которые пока еще не были представлены официально.

Так, первая из грядущих новинок получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Ну, а в качестве программной, согласно данным отмеченных выше источников, ожидается Android 8.0.Касательно Xperia L2, в нем будет HD-дисплей, поддержка Bluetooth 4.2 и ОС Android 7.1.1.По слухам, Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2 будут представлены на выставке CES2018 в Лас-Вегас в период с 9 по 12 января.