"Живые" фото новых безрамочных смартфонов Sony Xperia

11 декабря 2017, 12:10

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали пару так называемых «живых» фото готовящихся к анонсу безрамочных смартфонов Sony Xperia.

Новинки получат отличимую от предшественников по линейке внешность. Так, одна из моделей будет примечательна угловатым дизайном и нестандартной тыльной стороной. У второго терминала будут скругленные «боковушки», двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне.



По слухам, оба аппарата окажутся с 5,7-дюймовыми 4К-дисплеями, соотношение сторон которых 18:9. В качестве аппаратной платформы обещаны Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти и Android 8.0.

Предположительно анонс этих смартфонов состоится в рамках CES2018 в Лас-Вегас, но точного подтверждения этого пока нет.