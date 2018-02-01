FCC продемонстрировала смартфон Sony Xperia XZ2 Compact

1 февраля 2018, 10:45

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала на своем сайте некоторые подробности и фото безрамочного смартфона Sony Xperia XZ2 Compact.

Судя по всему, грядущая новинка получит 5-дюймовый экран с соотношением 18:9. Габариты «трубки» окажутся на уровне 135,42 х 64,63 мм.



Основная камера – двойная – 19Мп+8Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 845 + 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Анонс Sony Xperia XZ2 Compact состоится в рамках MWC 2018 в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.