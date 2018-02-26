Смартфон Sony Xperia XZ2 – опубликованы фото и характеристики

26 февраля 2018, 9:45

В Сети появились достаточно подробные характеристики смартфона Sony Xperia XZ2, который, судя по всему, будет представлен в рамках MWC 2018 в Барселоне.



Грядущая новинка получила 5,7-дюймовый дисплей, а в качестве программной платформы «под капотом» Android 8.0.

«Сердцем» системы является чип Snapdragon 845.Поверх алюминиевого каркаса установлено 3D-стекло.В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса: черном, серебристом, а также зеленом и розовом.Разрешение экрана – Full HD.Основная камера терминала – 19Мп, диафрагма f/1,8. Отмечена поддержка 4К HDR и сверхзамедленной съемки Full HD.Отдельно указывается на сканер отпечатков пальцев, а также отсутствие 3,5-миллметрового аудиоразъема.Емкость аккумулятора – 3180 мАч.Остальные подробности мы с вами, уважаемые читатели, узнаем уже непосредственно на MWC 2017.