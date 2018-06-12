Смартфон Sony Xperia XZ3 – названы характеристики

12 июня 2018, 11:45

Специализированный японский ресурс SumahoInfo опубликовал некоторые подробности касательно нового флагманского смартфона Sony Xperia XZ3.

Судя по всему, грядущая новинка получит двойную камеру в качестве основной. Фронтальная будет по типу той, которая реализована у XZ2 Premium.Диагональ дисплея – 5,7 дюймов, а его разрешение Full HD, соотношение сторон 18:9.В качестве аппаратной платформы «под капотом окажется Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 400 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3240 мАч.В качестве программной платформы обещают Android 8.1.Анонс новинки, скорее всего, стоит ожидать уже на IFA2018 в Берлине.