Смартфон Sony Xperia XZ3 – названы характеристики

Специализированный японский ресурс SumahoInfo опубликовал некоторые подробности касательно нового флагманского смартфона Sony Xperia XZ3.
Судя по всему, грядущая новинка получит двойную камеру в качестве основной. Фронтальная будет по типу той, которая реализована у XZ2 Premium.
Диагональ дисплея – 5,7 дюймов, а его разрешение Full HD, соотношение сторон 18:9.
В качестве аппаратной платформы «под капотом окажется Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 400 ГБ включительно.
Емкость аккумулятора – 3240 мАч.
В качестве программной платформы обещают Android 8.1.
Анонс новинки, скорее всего, стоит ожидать уже на IFA2018 в Берлине.