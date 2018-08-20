Смартфон Sony Xperia XZ3 – производитель чехлов опубликовал фото новинки

20 августа 2018, 13:45

TVCMall – немецкий производитель чехлов опубликовал несколько фотографий смартфона Sony Xperia XZ3 в чехле.



На этих снимках можно изучить ключевые особенности дизайна грядущей новинки. Кстати, что интересно – на иллюстрациях смартфон с одинарной основной камерой, в то время как по слухам, появившимся в сети ранее, грядущая новинка должна получить двойную камеру с модулями 19Мп и 12Мп.



Диагональ дисплея – 5,7 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек.



Фронтальная камера – 13Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 64 ГБ либо 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 3240 мАч.

Работает терминал под управлением Android 9.0 P.В продаже новинка появится по ориентировочной стоимости – 850 евро.Анонс смартфона состоится 30 августа в преддверии начала выставки IFA2018.