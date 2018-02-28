28 февраля 2018, 13:15

MWC 2018: Archos Hello – персональный домашний помощник

Французская Archos на выставке MWC 2018, которая проходит в эти дни в Барселоне, представила свой новый помощник для дома - Archos Hello.

Новинка будет доступна в двух вариантах с разными диагоналями дисплея – 7 дюймов, и 8,4 дюйма.

В качестве аппаратной платформы отмечен 4-ядерный процессор (модель не уточняется). Объем оперативной памяти 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ.

Основная камера – 5Мп.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Отдельно отмечены модули Wi-Fi и Bluetooth.

В продажу новинка поступит летом.
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