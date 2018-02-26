MWC 2018: Состоялся анонс бюджетного планшета Alcatel 1T

26 февраля 2018, 10:15

Китайская компания TCL Communication, в рамках международной выставки MWC 2018, которая проходит в эти дни в Барселоне, анонсировала свой новый бюджетный планшет – 1T.

Новинка получила Android 8.1 «из коробки», и доступна в 10-дюймовой версии и 7-дюймовой. Разрешение дисплеев соответственно 1280х800 и 1024х600.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный чип MediaTek MT8321 + 1 ГБ оперативной памяти. Емкости аккумуляторов – 4000 мАч и 2850 мАч соответственно.Отдельно отмечена поддержка детского режима Kids Mode.В продаже новинки появятся во втором квартале. Ориентировочная стоимость – 70 евро и 100 евро.