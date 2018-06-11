TCL Communication анонсировала смартфон BlackBerry Key 2

11 июня 2018, 10:15

Китайская TCL Communication – владелец бренда BlackBerry, объявила об анонсе смартфона BlackBerry Key 2.

Новинка получила фирменную аппаратную QWERTY-клавиатуру, а также кнопку Speed Key, которая обеспечивает быстрый доступ к избранным приложениям, контактам и функциям.



В качестве аппаратной платформы – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660. Графика здесь Adreno 512, а объем оперативной памяти – 6 ГБ. Кроме того, отмечается 64/128 ГБ встроенной памяти + слот для карт расширения.



Диагональ дисплея – 4,5 дюйма, а его разрешение – 1620х1080 точек, соотношение сторон 3:2.



Основная камера – двойная – модули 12Мп+12Мп; фронтальная камера – 8Мп.



Емкость аккумулятора – 3360 мАч.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов – есть dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC и FM-радио.Международный релиз BlackBerry Key 2 намечен на этот месяц. Стоимость терминала - $649/649 евро.